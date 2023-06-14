Шавыркина Зинаида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавыркина Зинаида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавыркин Александр Александрович

Отец ребёнка: Шавыркин Александр Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шавыркин Вадим Александрович

Отец ребёнка: Шавыркин Александр Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавыркин Александр Константинович