Угарова Зоя Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Угарова Зоя Егоровна

Место рождения

Тулуна, Усть-Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)

Дата рождения

04.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

КУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1996

Отец: не указан

Мать: не указана

Тулуна, Усть-Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
05.11.2023

Сын: Угаров Дьулус Александрович

Отец ребёнка: Угаров Александр Андреевич

Чурапча, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
29.10.20220

Дочь: Угарова Дайаана Александровна

Отец ребёнка: Угаров Александр Андреевич

Чурапча, Чурапчинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Угаров Александр Андреевич

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