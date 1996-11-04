Угарова Зоя Егоровна
Место рождения
Дата рождения04.11.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1996
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.11.2023
Сын: Угаров Дьулус Александрович
Отец ребёнка: Угаров Александр Андреевич
Рождение ребёнка
29.10.20220
Дочь: Угарова Дайаана Александровна
Отец ребёнка: Угаров Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно