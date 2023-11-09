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Гросс Елена Эриковна
Гросс Елена Эриковна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1963
Пол
Женский
Отец
Гросс Эрик
Мать
Гросс (Бурова) Зинаида Андреевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1963
Отец:
Гросс Эрик
Мать:
Гросс Зинаида Андреевна
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