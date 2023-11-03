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Петухов Федор Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1836

Отец: Петухов Андрей Константинович

Мать: Петухова Агафья Алексеевна

Бракосочетание
11.11.1860

Жена: Петухова Наталья Александрова

М 24 ж 19
Рождение ребёнка
Около 1862

Дочь: Булыцина Евдокия Федорова

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
25.09.1865

Дочь: Ефросинья Федорова

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
20.12.1872

Дочь: Юлиания Андреева

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
07.09.1875

Дочь: Пелагия Федорова

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
19.02.1878

Сын: Петухов Архип Федоров

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Стефанида Федорова

Мать ребёнка: Петухова Наталья Александрова

Смерть
Неизвестно
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