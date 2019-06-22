Карабихина (Жидкова) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карабихина (Жидкова) Зинаида Федоровна

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Место рождения

Орловская область

Дата рождения

22.06.1918

Дата смерти

09.03.2009

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918

Отец: Жидков Федор Константинович

Мать: Жидкова Прасковья Александровна

Орловская область
Работа или профессия
Между 1943 и 02.10.1947
Дубовая Роща, Орловский муниципальный район, Орловская область
учительница, директор школы
Работа или профессия
02.10.1947
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
учительница
Работа или профессия
С 1947
Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
директор детского дома
Рождение ребёнка
31.03.1951

Дочь: Зотова Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Карабихин Григорий Васильевич

Бракосочетание
07.07.1951

Муж: Карабихин Григорий Васильевич

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Платнировский Сельский ЗАГС Кореновский р-н
Рождение ребёнка
04.12.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Карабихин Григорий Васильевич

Платнировская, Кореновский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
09.03.2009
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Горячий Ключ, город Горячий Ключ, Краснодарский край
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