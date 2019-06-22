Карабихина (Жидкова) Зинаида Федоровна
Место рожденияОрловская область
Дата рождения22.06.1918
Дата смерти09.03.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1918
Орловская область
Работа или профессия
Между 1943 и 02.10.1947
Дубовая Роща, Орловский муниципальный район, Орловская область
учительница, директор школы
Работа или профессия
02.10.1947
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
учительница
Работа или профессия
С 1947
директор детского дома
Рождение ребёнка
31.03.1951
Дочь: Зотова Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Карабихин Григорий Васильевич
Бракосочетание
07.07.1951
Платнировский Сельский ЗАГС Кореновский р-н
Рождение ребёнка
04.12.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Карабихин Григорий Васильевич
Смерть
09.03.2009
Похороны
Неизвестно