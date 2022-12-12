Сазыкина Татьяна Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.2001
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сазыкин Сергей Михайлович
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.10.2019
Дочь: Сазыкина Александра Сергеевна
Отец ребёнка: Сазыкин Сергей Михайлович
Екатеринбург