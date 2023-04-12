Богданова (Глубоких) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Богданов Иван Михайлович
Мать: Ксенмя Константиновна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Августа Ивановна
Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Глубоких Александра Ивановна
Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович
Рождение ребёнка
21.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович
Смерть
Неизвестно