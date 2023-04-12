Богданова (Глубоких) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Глубоких) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Богданов Иван Михайлович

Мать: Ксенмя Константиновна

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Августа Ивановна

Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Глубоких Александра Ивановна

Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович

Рождение ребёнка
21.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Глубоких Иван Данилович

Смерть
Неизвестно
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