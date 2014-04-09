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Герасимов Никита Максимович

Место рождения

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

09.04.2014

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.2014

Отец: Герасимов Максим Сергеевич

Мать: Кувшинова Олеся Викторовна

Кваркено, Кваркенский муниципальный район, Оренбургская область