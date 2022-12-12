Фокина Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фокина Надежда Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1977

Сын: Фаттахов Эдуард Булатович

Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович

Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1986

Дочь: Фаттахова Светлана Булатовна

Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаттахов Булат Миннигалимович

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