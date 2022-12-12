Фокина Надежда Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1977
Сын: Фаттахов Эдуард Булатович
Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович
Учалы, Учалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.08.1986
Дочь: Фаттахова Светлана Булатовна
Отец ребёнка: Фаттахов Булат Миннигалимович
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно