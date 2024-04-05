Biegaj (Sobieska) Rozalia 13.09.1860 — найти родственников по фамилии на Familio
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Biegaj (Sobieska) Rozalia

Место рождения

Błędnica/Jasienica akt 159/1860

Дата рождения

13.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1859 г.р.

Дети

1884 г.р.
Около 1888 г.р.
Около 1891 г.р.
1898 г.р.
1902 г.р.

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1860

Отец: Sobieski Paweł

Мать: Sobieska (Polak) Marianna

Błędnica/Jasienica akt 159/1860
Бракосочетание
29.01.1883

Муж: Biegaj Jan

Jasienica akt 4/1883
Рождение ребёнка
07.04.1884

Сын: Biegaj Ignacy

Отец ребёнка: Biegaj Jan

Kańkowo/Jasienica akt 86/1884
Рождение ребёнка
Около 1888

Сын: Biegaj Antoni

Отец ребёнка: Biegaj Jan

Kańkowo/Jasienica
Рождение ребёнка
Около 1891

Сын: Biegaj Tomasz

Отец ребёнка: Biegaj Jan

Kańkowo/Jasienica
Рождение ребёнка
15.07.1898

Сын: Biegaj Aleksy

Отец ребёнка: Biegaj Jan

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 85/1898
Рождение ребёнка
11.06.1902

Сын: Biegaj Władysław

Отец ребёнка: Biegaj Jan

Kańkowo/Zaręby Kośc akt 74/1902
Смерть
Неизвестно

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