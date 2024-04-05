Biegaj (Sobieska) Rozalia
Место рожденияBłędnica/Jasienica akt 159/1860
Дата рождения13.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1860
Отец: Sobieski Paweł
Błędnica/Jasienica akt 159/1860
Бракосочетание
29.01.1883
Муж: Biegaj Jan
Jasienica akt 4/1883
Рождение ребёнка
07.04.1884
Сын: Biegaj Ignacy
Отец ребёнка: Biegaj Jan
Kańkowo/Jasienica akt 86/1884
Рождение ребёнка
Около 1888
Сын: Biegaj Antoni
Отец ребёнка: Biegaj Jan
Kańkowo/Jasienica
Рождение ребёнка
Около 1891
Сын: Biegaj Tomasz
Отец ребёнка: Biegaj Jan
Kańkowo/Jasienica
Рождение ребёнка
15.07.1898
Сын: Biegaj Aleksy
Отец ребёнка: Biegaj Jan
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 85/1898
Рождение ребёнка
11.06.1902
Сын: Biegaj Władysław
Отец ребёнка: Biegaj Jan
Kańkowo/Zaręby Kośc akt 74/1902
Смерть
Неизвестно