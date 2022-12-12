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Фролов Фёдор Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 21.02.1821 и 21.02.1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1781 г.р.

Мать

Около 1782 г.р.

Жена

Между 1833 и 1834 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.02.1821 и 21.02.1822

Отец: Фролов Александр

Мать: Фролова Екатерина

Бракосочетание
21.02.1869

Жена: Фролова Анастасия

Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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