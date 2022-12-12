Фролов Фёдор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 21.02.1821 и 21.02.1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 21.02.1821 и 21.02.1822
Отец: Фролов Александр
Мать: Фролова Екатерина
Бракосочетание
21.02.1869
Жена: Фролова Анастасия
Илек, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Священник - Александр Дорошин. Дьячки - Пётр Дьяконов и Константин Дорошин
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно