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Казаков Николай Степанович

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Место рождения

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

18.05.1957

Дата смерти

21.11.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1957

Отец: Казаков Степан Алексеевич

Мать: Кочеткова Евдокия Александровна

Романовка, Лукояновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.02.1988

Дочь: Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лариса Николаевна

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
21.11.1995
Причина смерти: Самоубийство
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