Казаков Николай Степанович
Место рождения
Дата рождения18.05.1957
Дата смерти21.11.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1957
Рождение ребёнка
04.02.1988
Дочь: Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лариса Николаевна
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель
Место жительства
Неизвестно
Арзамас, город Арзамас, Нижегородская область
Смерть
21.11.1995
Причина смерти: Самоубийство