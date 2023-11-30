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Кострюков Артем Владимирович

Место рождения

Степное, Калининский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

17.10.1980

Пол

Мужской

Отец

1957 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2019 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1980

Отец: Кострюков Владимир Егорович

Мать: Кострюкова Татьяна Алексеевна

Степное, Калининский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.04.2004

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кострюкова Наталья Витальевна

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.03.2019

Сын: Кострюков Богдан Артемович

Мать ребёнка: Кострюкова Наталья Витальевна

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