Кострюков Артем Владимирович
Место рождения
Дата рождения17.10.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1980
Рождение ребёнка
22.04.2004
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кострюкова Наталья Витальевна
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
20.03.2019
Сын: Кострюков Богдан Артемович
Мать ребёнка: Кострюкова Наталья Витальевна