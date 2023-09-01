Ершова (Лиман) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕршова (Лиман) Надежда Борисовна

Ершова (Лиман) Надежда Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1967

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967

Отец: Лиман Борис Михайлович

Мать: Лиман Томара Павловна

Рождение ребёнка
10.07.1986

Дочь: Ершова Кристина Сергеевна

Отец ребёнка: Дроботов Сергей Петрович

Рождение ребёнка
28.06.1991

Сын: Ершов Антон Михайлович

Отец ребёнка: Ершов Михаил Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Михаил Евгеньевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дроботов Сергей Петрович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close