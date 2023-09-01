Ершова (Лиман) Надежда Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1967
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1967
Отец: Лиман Борис Михайлович
Мать: Лиман Томара Павловна
Рождение ребёнка
10.07.1986
Дочь: Ершова Кристина Сергеевна
Отец ребёнка: Дроботов Сергей Петрович
Рождение ребёнка
28.06.1991
Отец ребёнка: Ершов Михаил Евгеньевич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно