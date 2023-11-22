Михайло Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайло Леонтьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1761 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: Леонтий Иванович

Мать: Дарья (?) Иевлевна

Смерть
Неизвестно
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