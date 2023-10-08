Юхтин Михаил Петрович
Место рожденияд. Кисели Вятской губ.
Дата рождения28.09.1892
Дата смерти26.06.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
28.09.1892
Отец: Юхтин Петр Авксентьевич
д. Кисели Вятской губ.
Крещение
01.10.1892
Воскресенская церковь с. Суна Слободского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
06.11.1911
с. Суна Вятской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1913
Дочь: Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1918
Дочь: Колясников Анна Михайловна
Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна
д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
1924
Сын: Юхтин Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна
г. Слободской, Вятская губ.
Бракосочетание
06.11.1959
с. Топчиха, Алтайский край
Смерть
26.06.1976
Топчиха