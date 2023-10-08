Юхтин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юхтин Михаил Петрович

Место рождения

д. Кисели Вятской губ.

Дата рождения

28.09.1892

Дата смерти

26.06.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1892

Отец: Юхтин Петр Авксентьевич

Мать: Юхтина Марфа Харлампиевна

д. Кисели Вятской губ.
Крещение
01.10.1892
Воскресенская церковь с. Суна Слободского уезда Вятской губ.
Бракосочетание
06.11.1911

Жена: Юхтина Ефросинья Сергеевна

с. Суна Вятской губ.
Рождение ребёнка
17.02.1913

Дочь: Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
14.11.1918

Дочь: Колясников Анна Михайловна

Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна

д. Кисели Вятской губ.
Рождение ребёнка
1924

Сын: Юхтин Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Юхтина Ефросинья Сергеевна

г. Слободской, Вятская губ.
Бракосочетание
06.11.1959

Жена: Юхтина Анастасия Сергеевна

с. Топчиха, Алтайский край
Смерть
26.06.1976
Топчиха
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