Базикова Галина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1960
Дата смерти27.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960
Отец: Базиков Владимир Яковлевич
Мать: Чабан Иона Степановна
Рождение ребёнка
03.11.1984
Дочь: Юзенко Юлия Анатольевна
Отец ребёнка: Юзенко Анатолий Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзенко Дмитрий
Отец ребёнка: Юзенко Анатолий Николаевич
Смерть
27.12.2019