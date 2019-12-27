Базикова Галина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Базикова Галина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1960

Дата смерти

27.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ДЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1960

Отец: Базиков Владимир Яковлевич

Мать: Чабан Иона Степановна

Рождение ребёнка
03.11.1984

Дочь: Юзенко Юлия Анатольевна

Отец ребёнка: Юзенко Анатолий Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзенко Дмитрий

Отец ребёнка: Юзенко Анатолий Николаевич

Смерть
27.12.2019
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