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Галямов Андрей Рашидович
Галямов Андрей Рашидович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1961
Пол
Мужской
Отец
Галямов Рашид (Александр)
Мать
Галямова (Пачкина) Нина Фёдоровна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1961
Отец:
Галямов Рашид
Мать:
Галямова Нина Фёдоровна
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