Бойцов Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бойцов Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1929

Дата смерти

25.08.2018

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1962 г.р.
1971 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929

Отец: Бойцов Федор

Мать: Бойцова Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
20.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.03.1962

Сын: Бойцов Сергей

Мать ребёнка: Бойцова Людмила

Рождение ребёнка
25.09.1971

Сын: Бойцов Игорь

Мать ребёнка: Бойцова Людмила

Смерть
25.08.2018
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