Бойцов Анатолий
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1929
Дата смерти25.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1929
Отец: Бойцов Федор
Мать: Бойцова Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
20.06.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.03.1962
Сын: Бойцов Сергей
Мать ребёнка: Бойцова Людмила
Рождение ребёнка
25.09.1971
Сын: Бойцов Игорь
Мать ребёнка: Бойцова Людмила
Смерть
25.08.2018