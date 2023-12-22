Морозюк Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозюк Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1935

Сын: Морозюк Иван Талимонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.02.1957

Сын: Морозюк Евгений Талимонович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмук Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кучмук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмук Анна Васильевнв

Отец ребёнка: Кучмук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучмук Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Кучмук Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кучмук Николай Васильевич

Отец ребёнка: Кучмук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучмук Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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