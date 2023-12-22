Морозюк Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1935
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.02.1957
Сын: Морозюк Евгений Талимонович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмук Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кучмук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмук Анна Васильевнв
Отец ребёнка: Кучмук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучмук Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Кучмук Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кучмук Николай Васильевич
Отец ребёнка: Кучмук Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно