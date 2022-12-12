Сергей Спиридонов
Место рожденияг. Серпейск, Калужская губерния
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Серпейск, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1836
Сын: Матвей Сергеев
Мать ребёнка: Мария Никифорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Никифорова
Работа или профессия
Неизвестно
серпейский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно