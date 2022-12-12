Сергей Спиридонов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСергей Спиридонов

Сергей Спиридонов

avatar

Место рождения

г. Серпейск, Калужская губерния

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1814 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Серпейск, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1836

Сын: Матвей Сергеев

Мать ребёнка: Мария Никифорова

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Никифорова

Работа или профессия
Неизвестно
серпейский мещанин
Место жительства
Неизвестно
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close