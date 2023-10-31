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Куроптев Виктор Иванович
Куроптев Виктор Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1949
Пол
Мужской
Отец
Куроптев Иван
Мать
Генроетта
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец:
Куроптев Иван
Мать:
Генроетта
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