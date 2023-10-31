Куроптев Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куроптев Виктор Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Мужской

Отец

Мать

1929 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Куроптев Иван

Мать: Генроетта

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