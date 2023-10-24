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Воронов Алексей Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1897

Дата смерти

1966

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897

Отец: Воронов Андрей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.12.1923

Сын: Воронов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна

д. Богомолово, Vologda Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.12.1927

Дочь: Ганьшина Зинаида Алексеевна

Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна

Bogomolovo, Vologodskya obl.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Владимир Федорович

Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Анна Федоровна

Смерть
1966
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
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