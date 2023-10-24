Воронов Алексей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1897
Дата смерти1966
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1897
Отец: Воронов Андрей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1923
Сын: Воронов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна
д. Богомолово, Vologda Oblast, Russia
Рождение ребёнка
25.12.1927
Дочь: Ганьшина Зинаида Алексеевна
Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна
Bogomolovo, Vologodskya obl.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Владимир Федорович
Мать ребёнка: Воронова Анна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Анна Федоровна
Смерть
1966
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно