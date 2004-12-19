Грановская (Симкин) Маргарита — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грановская (Симкин) Маргарита

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Место рождения

г.Моршанск Тамбовская обл.

Дата рождения

16.03.1917

Дата смерти

19.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1917

Отец: не указан

Мать: Симкин Лурье Фаина Иосифовна

г.Моршанск Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939

Сын: Грановский Геннадий

Отец ребёнка: Грановский Семен

Рождение ребёнка
24.04.1946

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Грановский Семен

Рождение ребёнка
24.03.1948

Дочь: София

Отец ребёнка: Грановский Семен

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грановский Семен

Смерть
19.12.2004
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