Грановская (Симкин) Маргарита
Место рожденияг.Моршанск Тамбовская обл.
Дата рождения16.03.1917
Дата смерти19.12.2004
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1917
Отец: не указан
г.Моршанск Тамбовская обл.
Рождение ребёнка
09.10.1939
Сын: Грановский Геннадий
Отец ребёнка: Грановский Семен
Рождение ребёнка
24.04.1946
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Грановский Семен
Рождение ребёнка
24.03.1948
Дочь: София
Отец ребёнка: Грановский Семен
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грановский Семен
Смерть
19.12.2004