Судакова (Жохова) Елена Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1921
Дата смерти16.03.2014
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1921
Отец: Жохов Петр
Мать: Жохова Евдокия Федоровна
Рождение ребёнка
25.08.1947
Сын: Судаков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Судаков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
25.08.1947
Сын: Судаков Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Судаков Владимир Александрович
г. Макаров Сахалинской области
Смерть
16.03.2014
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область