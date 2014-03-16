Судакова (Жохова) Елена Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Судакова (Жохова) Елена Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1921

Дата смерти

16.03.2014

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1921

Отец: Жохов Петр

Мать: Жохова Евдокия Федоровна

Рождение ребёнка
25.08.1947

Сын: Судаков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Судаков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
25.08.1947

Сын: Судаков Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Судаков Владимир Александрович

г. Макаров Сахалинской области
Смерть
16.03.2014
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область