Наумова Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Варвара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.06.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1993 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВГ
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Место
Комментарий
Рождение
01.06.?

Отец: не указан

Мать: Наумова Екатерина Андреевна