Васильцова Лида Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кутьин Анатолий Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильцова Виктория Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васильцова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильцов Юрий