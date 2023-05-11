Васильцова Лида Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильцова Лида Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кутьин Анатолий Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильцова Виктория Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васильцова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильцов Юрий