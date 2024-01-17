Устинов Артемий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУстинов Артемий

Устинов Артемий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Анна Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Устинова Александра Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Устинов Григорий Артемьевич

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
18.07.1920

Дочь: Ивко Мария Артемьевна

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.