Устинов Артемий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Анна Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Устинова Александра Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Устинов Григорий Артемьевич
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
18.07.1920
Дочь: Ивко Мария Артемьевна
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно