Шипицын Антон Матвеевич
Место рожденияд. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Татьяна Антоновна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Елена Антоновна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Устинья Антоновна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Пелагея Антоновна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850
Дочь: Прасковья Антоновна
Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна
д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно