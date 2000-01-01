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Шипицын Антон Матвеевич

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Место рождения

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Шипицын Матвей Васильевич

Мать: Шипицына Матрена Романовна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Татьяна Антоновна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Елена Антоновна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Устинья Антоновна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1847

Сын: Шипицын Иван Антонович

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Пелагея Антоновна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Рождение ребёнка
?.08.1850

Дочь: Прасковья Антоновна

Мать ребёнка: Шипицына Акулина Ивановна

д. Мельниковой Каргалинской вол. Тарского у. Тобол
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шипицына Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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