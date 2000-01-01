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Ильясова Эльвира Рашитовна
Ильясова Эльвира Рашитовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1965
Пол
Женский
Отец
Ильясов Рашит Лукманович
1938 г.р.
Мать
Римма
Дети
Не указаны
Добавил:
КМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965
Отец:
Ильясов Рашит Лукманович
Мать:
Римма
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