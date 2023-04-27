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Vilbel Rudolf von
Vilbel Rudolf von
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1251
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
(Von Vilbel) Agnès
Добавил:
СФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Agnès
Мать ребёнка:
Irmentrud
Смерть
1251
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