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Крюкова Анна Семеновна

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Место рождения

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
01.02.1905 ст.

Дочь: Крюкова Мария Николаевна

Отец ребёнка: Крюков Николай Алексеевич

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
15.11.1908 ст.

Дочь: Крюкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Крюков Николай Алексеевич

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
22.06.1911 ст.

Сын: Крюков Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Крюков Николай Алексеевич

Иваньково, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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