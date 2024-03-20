Калатовкина Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калатовкина Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1980

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1980

Отец: Балабанов Александр Анатольевич

Мать: Иванова Людмила Юрьевна

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