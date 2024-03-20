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Калатовкина Елена Александровна
Калатовкина Елена Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
17.07.1980
Пол
Женский
Отец
Балабанов Александр Анатольевич
1956 г.р.
Мать
Иванова Людмила Юрьевна
1957 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1980
Отец:
Балабанов Александр Анатольевич
Мать:
Иванова Людмила Юрьевна
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