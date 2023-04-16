Ярусова (Жукова) Фекла Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярусова (Жукова) Фекла Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жуков Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тимофей

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Антон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петр

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Григорий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно