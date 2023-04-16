Ярусова (Жукова) Фекла Петровна
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Жуков Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тимофей
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Григорий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно