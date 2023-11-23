Родионова (Маркина) Любовь Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионова (Маркина) Любовь Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.10.1940

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.10.1972

Сын: Родионов Павел Валерьевич

Отец ребёнка: Родионов Валерий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кузнецова Марина Валерьевна

Отец ребёнка: Родионов Валерий Иванович

Смерть
Неизвестно
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