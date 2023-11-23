Родионова (Маркина) Любовь Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.10.1940
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.10.1972
Сын: Родионов Павел Валерьевич
Отец ребёнка: Родионов Валерий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кузнецова Марина Валерьевна
Отец ребёнка: Родионов Валерий Иванович
Смерть
Неизвестно