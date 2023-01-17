Шашкина (Матвеева) Ксения Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти1859
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1845
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Северова Вера Васильевна
Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
преподаватель у глухонемого Павла Павловича Сазонова
Образование
Неизвестно
Специальность: преподавание глухонемым
Образование
Неизвестно
Образовательное учреждение: Смольный институт
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашкин ? Васильевич
Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шашкин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич
Смерть
1859
по семейным преданиям - отравилась.