Шашкина (Матвеева) Ксения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шашкина (Матвеева) Ксения Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

1859

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1845

Муж: Шашкин Василий Васильевич

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Северова Вера Васильевна

Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич

Работа или профессия
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
преподаватель у глухонемого Павла Павловича Сазонова
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Специальность: преподавание глухонемым
Образование
Неизвестно
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Образовательное учреждение: Смольный институт
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашкин ? Васильевич

Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шашкин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Шашкин Василий Васильевич

Смерть
1859
по семейным преданиям - отравилась.
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