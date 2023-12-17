Головина Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головина Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Головина Авдотья Григорьевна

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Головин Константин Григорьевич

Отец ребёнка: Головин Григорий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Головин Григорий Иванович

Смерть
Неизвестно
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