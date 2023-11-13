Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1843

Муж: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Дата бракосочетания вычислена, исходя из даты рождения первого ребёнка.
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Лев Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Евгений Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Енегриан Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
01.02.1851 ст.

Сын: Монвиж-Монтвид Август Людвигович (Львович)

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.

Дочь: Александра Львовна

Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович

Смерть
Неизвестно
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