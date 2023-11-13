Монвиж-Монтвид Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1843
Дата бракосочетания вычислена, исходя из даты рождения первого ребёнка.
Рождение ребёнка
22.11.1843 ст.
Рождение ребёнка
08.05.1845 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1849 ст.
Рождение ребёнка
01.02.1851 ст.
Рождение ребёнка
23.08.1852 ст.
Дочь: Александра Львовна
Отец ребёнка: Монвиж-Монтвид Игнатий-Людвиг Людвигович
Смерть
Неизвестно