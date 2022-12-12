Рюся (Киннари) Екатерина Абрамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Ева Петровна
Отец ребёнка: Рюся Петр Самуилов
Рождение ребёнка
26.01.1910
Сын: Рюся Самуил Петрович
Отец ребёнка: Рюся Петр Самуилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рюся Петр Самуилов
Смерть
Неизвестно