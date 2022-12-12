Рюся (Киннари) Екатерина Абрамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРюся (Киннари) Екатерина Абрамовна

Рюся (Киннари) Екатерина Абрамовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1846 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Ева Петровна

Отец ребёнка: Рюся Петр Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Рюся Самуил Петрович

Отец ребёнка: Рюся Петр Самуилов

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рюся Петр Самуилов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close