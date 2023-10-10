(Золото) Варвара Михайловна
Место рождения
Дата рождения03.12.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.1907
Николаевская церковь,м/к-1907г.лист-41,зап.-117,ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42.
Крещение
04.12.1907
ГАДО,Ф - 426-1-11,кадр-42,м/к-1907г.лиси-41,зап.-117. | Godparents:Новокаракубские поселяне ;Авпаам Джавлах и Мария Константиновна Джавлах
Смерть
Неизвестно