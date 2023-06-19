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Чуднов Алексей Григорьев

Место рождения

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1829 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.

Отец: Чуднов Григорий Антонов

Мать: Чуднова Аксинья Агафонова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: Агриппена Алексеевна

Мать ребёнка: Чуднова Матрена Евдокимова

Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1856 ст.

Сын: Чуднов Сергий Алексеевич

Мать ребёнка: Чуднова Матрена Евдокимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чуднова Матрена Евдокимова

Место жительства
Неизвестно
Михайловский, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно