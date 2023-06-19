Чуднов Алексей Григорьев
Место рождения
Дата рождения1829 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829 ст.
Отец: Чуднов Григорий Антонов
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: Агриппена Алексеевна
Мать ребёнка: Чуднова Матрена Евдокимова
Рождение ребёнка
1856 ст.
Мать ребёнка: Чуднова Матрена Евдокимова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно