Петр Полиевктович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1696
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696
Отец: Полиевкт Сидорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.03.1729
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: 1-я Полиевктова
Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.04.1737
Жена: Екатерина Филипповна
Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741
Сын: Степан Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Харитон Петрович
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Рождение ребёнка
1745
Дочь: Степанида Петровна
Мать ребёнка: Екатерина Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я Полиевктова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно