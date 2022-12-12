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Петр Полиевктович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1696

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1696

Отец: Полиевкт Сидорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.03.1729

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: 1-я Полиевктова

Бережок, Сукроменская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
17.04.1737

Жена: Екатерина Филипповна

Церковь Успения Пресвятой Богородицы, Присеки, село, Сукроменская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1741

Сын: Степан Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Харитон Петрович

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1745

Дочь: Степанида Петровна

Мать ребёнка: Екатерина Филипповна

Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я Полиевктова

Место жительства
Неизвестно
Евково, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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