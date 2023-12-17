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Мишкевич Франц Адольфович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913

Отец: Мишкевич Адольф Игнатов

Мать: Мишкевич Петрунеля

Рождение ребёнка
15.12.1932

Сын: Мишкевич Евгений Францевич

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Мишкевич Владимир Францевич

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1936

Сын: Мишкевич Анатолий Францевич

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
08.08.1939

Сын: Мишкевич Леонтий Францевич

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.08.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Рождение ребёнка
18.02.1951

Сын: Мишкевич Николай Францевич

Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишкевич Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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