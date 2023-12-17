Мишкевич Франц Адольфович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1913
Отец: Мишкевич Адольф Игнатов
Мать: Мишкевич Петрунеля
Рождение ребёнка
15.12.1932
Сын: Мишкевич Евгений Францевич
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Сын: Мишкевич Владимир Францевич
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1936
Сын: Мишкевич Анатолий Францевич
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
08.08.1939
Сын: Мишкевич Леонтий Францевич
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Рождение ребёнка
18.02.1951
Сын: Мишкевич Николай Францевич
Мать ребёнка: Мишкевич Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишкевич Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно