Чистяков Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.01.1899
Дата смерти28.10.1981
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1924
Дочь: Родина Наталья Петровна
Мать ребёнка: Чистякова Мария Александровна
Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.10.1981