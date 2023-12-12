Чистяков Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чистяков Петр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.01.1899

Дата смерти

28.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1924

Дочь: Родина Наталья Петровна

Мать ребёнка: Чистякова Мария Александровна

Винницы, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чистякова Мария Александровна

Смерть
28.10.1981
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