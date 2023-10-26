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Ковалев Алексей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Ковалев Антон Алексеевич

Мать: Ковалева Ефросинья Якимовна

Смерть
1941
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