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Ковалев Алексей Антонович
Ковалев Алексей Антонович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1941
Пол
Мужской
Отец
Ковалев Антон Алексеевич
Мать
Ковалева (Басыгина) Ефросинья Якимовна
Дети
Не указаны
Добавил:
АН
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Ковалев Антон Алексеевич
Мать:
Ковалева Ефросинья Якимовна
Смерть
1941
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