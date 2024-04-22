Иван Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смерти11.01.1768 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Сергей Иванович
Мать: Мелания Ларионовна
Работа или профессия
С 1752 по 1755
дьячек в церкви села Черенковицы
Работа или профессия
С 1756 по 1768
Дьячек в церкви села Вруда
Рождение ребёнка
14.06.1760 ст.
Сын: Ульян Иванович
Мать ребёнка: Евдокия Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Никитична
Смерть
11.01.1768 ст.