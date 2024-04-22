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Иван Сергеевич

Место рождения

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

11.01.1768 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Сергей Иванович

Мать: Мелания Ларионовна

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Работа или профессия
С 1752 по 1755
дьячек в церкви села Черенковицы
Работа или профессия
С 1756 по 1768
Дьячек в церкви села Вруда
Рождение ребёнка
14.06.1760 ст.

Сын: Ульян Иванович

Мать ребёнка: Евдокия Никитична

Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Никитична

Смерть
11.01.1768 ст.
Большая Вруда, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
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