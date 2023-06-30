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Черкас Юзик

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.05.1964

Дочь: Василевская Ирина Юзовна

Мать ребёнка: Черкас Галина Павловна

Копыль, Копыльский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкас Галина Павловна

Смерть
Неизвестно