Шубин Симон Борисов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти01.04.1830
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Шубин Борис Иванов
Мать: Шубина Пелагея Филипова
Бракосочетание
24.09.1771
Бракосочетание
30.01.1775
Баландина, Верхотурский уезд, Пермская губерния
крестьянская дочь д. боровлянской
Рождение ребёнка
Около 1777
Дочь: Степанида Симонова
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Фекла Симонова
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около ?.07.1785
Сын: Шубин Тихон Симеонов
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Шубин Сергей Симонов
Мать ребёнка: Шубина Аксинья Евстафьева
Смерть
01.04.1830
86 лет от удушья