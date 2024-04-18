Ялычкин Степан Трофимов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Ялычкин Трофим Степанов
Мать: Ялычкина Прасковья
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49)
Место жительства
1826
Запись в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16): "оной по разделу достался сестре моей Глафире Алексеевне Слепцовой в 1826 году."
Смерть
Неизвестно