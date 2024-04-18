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Ялычкин Степан Трофимов

Место рождения

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1791 г.р.

Мать

Около 1792 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Ялычкин Трофим Степанов

Мать: Ялычкина Прасковья

Братилово, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Упоминается в возрасте 1 года в РС 1816 деревни Братилово (ГАРО 129-19-56, лист 173об, №49)
Место жительства
1826
Запись в РС 1834 года деревни Братилово (ГАРО 129-32-57, лист 425об., №16): "оной по разделу достался сестре моей Глафире Алексеевне Слепцовой в 1826 году."
Смерть
Неизвестно

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