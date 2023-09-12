Афиноген Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфиноген Никитин

Афиноген Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1871

Дочь: Ирина Афиногенова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
10.04.1871

Сын: Иван Афиногенов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
27.12.1879

Сын: Иван Афиногенов

Мать ребёнка: Анна Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Параскева Афиногенова

Мать ребёнка: Анна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Васильева

Работа или профессия
Неизвестно
деладвез
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close