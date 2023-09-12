Афиноген Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1871
Дочь: Ирина Афиногенова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
10.04.1871
Сын: Иван Афиногенов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
27.12.1879
Сын: Иван Афиногенов
Мать ребёнка: Анна Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Параскева Афиногенова
Мать ребёнка: Анна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Васильева
Работа или профессия
Неизвестно
деладвез
Место жительства
Неизвестно
Павловское, Буйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно